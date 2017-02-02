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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:01221

В Сумах УКС незаконно передал землю под застройку на 7,3 миллиона?

Прокуратурой выявлен факт незаконной передачи земельного участка под застройку стоимостью 7,3 млн грн.

Сумской местной прокуратурой обеспечивается последовательная противодействие незаконным схемам передачи земель в обход конкурентных процедур. Сейчас приняты меры представительского характера относительно возвращения в коммунальную собственность территориальной громады г. Сумы незаконно переданной управлением капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета одной из местных строительных компаний земельного участка под застройку по договору сотрудничества от 11.06.2015.

Как сообщил заместитель руководителя Сумской местной прокуратуры Владимир Мороз, установлено, что вопреки требованиям земельного законодательства предприятие на основании спорного договора получило в пользование земельный участок коммунальной собственности площадью более 1 га и стоимостью 7,3 млн грн под застройку при отсутствии соответствующего решения сессии Сумского городского совета и без проведения земельных торгов.

С целью возвращения земельного участка в коммунальную собственность Сумской местной прокуратурой заявлен иск в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства в лице Сумского городского совета в управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета и строительной компании о признании недействительным указанного договора сотрудничества. В настоящее время дело находится в производстве суда, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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