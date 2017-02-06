Налоговая социальная льгота: кому положено и кто получит Налоговая социальная льгота (НСЛ) применяется к доходу в виде заработной платы исключительно по одному месту работы работника (п.169.2.1 НКУ).

В случае, когда налогоплательщик кроме основного места работы работает еще и по совместительству, то он самостоятельно выбирает место применения НСЛ, о чем подает соответствующее заявление, информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Следует помнить, что предельный размер дохода, который дает право на получение НСЛ, равен размеру месячного прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц в 2017 году эта сумма составляет 2240 гривен.

Налоговая социальная льгота не может быть применена (п.169.2.3 НКУ):

- в качестве иного дохода плательщика, отличного от заработной платы;

- к заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета;

- к доходу самозанятого лица от осуществления предпринимательской деятельности или другой независимой профессиональной деятельности.

В инспекции напоминают, что для применения налоговой социальной льготы рабочий подает работодателю заявление и документы, подтверждающие право на получение НСЛ. Перечень документов для применения социальной льготы утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1227.