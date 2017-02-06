Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20241

Налоговая социальная льгота: кому положено и кто получит

Налоговая социальная льгота (НСЛ) применяется к доходу в виде заработной платы исключительно по одному месту работы работника (п.169.2.1 НКУ).

В случае, когда налогоплательщик кроме основного места работы работает еще и по совместительству, то он самостоятельно выбирает место применения НСЛ, о чем подает соответствующее заявление, информируют в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Следует помнить, что предельный размер дохода, который дает право на получение НСЛ, равен размеру месячного прожиточного минимума. Для трудоспособных лиц в 2017 году эта сумма составляет 2240 гривен.

Налоговая социальная льгота не может быть применена (п.169.2.3 НКУ):

- в качестве иного дохода плательщика, отличного от заработной платы;

- к заработной плате, которую налогоплательщик в течение отчетного налогового месяца получает одновременно с доходами в виде стипендии, денежного или имущественного обеспечения учащихся, студентов, аспирантов, ординаторов, адъюнктов, военнослужащих, которые выплачиваются из бюджета;

- к доходу самозанятого лица от осуществления предпринимательской деятельности или другой независимой профессиональной деятельности.

В инспекции напоминают, что для применения налоговой социальной льготы рабочий подает работодателю заявление и документы, подтверждающие право на получение НСЛ. Перечень документов для применения социальной льготы утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1227.

Общество Налоги
view counter

По тематике

21.02.2017 17:44

Легальные доходы наполняют бюджет Сум

Налог на доходы физических лиц является основным источником в наполнении местной казны, его удельный вес в общих налоговых поступлениях бюджета...

20.02.2017 16:18

Информация для сумчан: законодательные новшества для неприбыльных организаций

Государственная налоговая инспекция в г. Сумы информирует о новациях для неприбыльных организаций, вступивших в силу с 1 января 2017 года....

17.02.2017 16:00

Информация для сумчан: получил наследство или ценный подарок – не забудь задекларировать

Граждане, которые в прошлом году получали доходы в виде наследства, денежных средств, имущества, имущественных или неимущественных прав, в обязательном порядке...

15.02.2017 13:04

От реализации бесхозного имущества бюджет получил 840 тысяч гривен

В прошлом году специалистами Государственной налоговой инспекции в г. Сумах выявлено и взято на учет имущества с признаками бесхозяйного на...

15.02.2017 09:14

Информация для сумчан: загрязнение атмосферы подорожало

Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины…», с начала 2017 года на 12% увеличены ставки экологического налога за...

Новости

В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео)
Вчера 08:21
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
20.02.2017 14:24
Транспортный конкурс: документы будут хранить в леопардовом пакете до понедельника
Сегодня 20:17
Альбина Галенко нуждается в помощи
Сегодня 19:50
В центре Ромен полицейские разоблачили подпольный зал игровых автоматов
Сегодня 18:08
Судимый советник Терещенко будет отвечать за юридическую работу городского управления образования в Глухове
Сегодня 18:05
Транспортный конкурс: член комитета обвинил активиста в нападении
Сегодня 17:52
Главного сумского дорожника оштрафовали за коррупционные действия
Сегодня 17:47
На Сумщине школьник инсценировал разбойное нападение, чтобы рассчитаться с долгами
Сегодня 17:24
На Киевщине конотопчанин убил извращенца и сжег труп вместе с домом
Сегодня 17:06
Сумчане получили заслуженные награды
Сегодня 17:02
В Сумах покажут картины, которые можно и нужно трогать руками
Сегодня 16:56
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.