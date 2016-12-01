«Сумыхимпром» купил у «прокладки» Фирташа дорогих мешков на 28 миллионов ПАО «Сумыхимпром» 21 февраля по результатам тендера заказало ООО «Титан Украины» полипропиленовых контейнеров на 27,96 млн грн.

Об этом сообщается в системе «Прозорро», пишут Наші гроші. До конца июня поставят 164 тысячи полипропиленовых контейнеров «биг-бег» и «Q-бег».

Однопетельные контейнеры «биг-бег» размером 80х80х140 с полиэтиленовым вкладышем «бутылочное горло» стоят 177,60 грн за штуку. В марте 2016 года их купили у этой же фирмы на 18% дешевле - по 145,93 грн/шт. Цены остальных «биг-бэгов» выросли на 6-13%, а «Q-бег» приобрели почти по прошлогодней цене.

В то же время в открытых источниках есть данные о оптовая продажа двух- и четырехпетельных «биг-бэгов» разных размеров по 67-117 грн/шт, то есть дешевле закупочных цен «Сумыхимпрома».

Фирма «Титан Украины» ранее была записана на Николая Николаевича Михайлова. Лицо с таким ФИО известно как помощник народного депутата от «Оппозиционного блока» Александра Нечаева, который был председателем правления ЗАО «Крымский Титан» Дмитрия Фирташа. Сейчас «Титан Украины» оформлены на кипрскую компанию «Фебри Трейдинг Лимитед», а директором является Петр Дышловой.

Единственным конкурентом было харьковское ООО «Алеко» Дмитрия и Станислава Ерощенковых с уставным капиталом 50 коп. Всего с апреля 2015 года она получила три господряда на 1,58 млн грн.

Напомним, санация «Сумыхимпром» под управлением топ-менеджера Фирташа Игоря Лазаковича была продлена до 31 июля.

Заместитель директора департамента управления корпоративными правами государства Фонда госимущества Украины Александр Визирь рассказал, что ФГИУ в настоящее время не может эффективно использовать продолжение санации из-за попытки «Сумыхипрома» скрыть информацию о состоянии дел на предприятии, которым руководит нынешний руководитель санации Игорь Лазакович.

Лазакович несколько месяцев назад был объявлен в розыск, но 26 января его адвокат направил письмо в прокуратуру Сумской области, что подзащитный готов явиться в органы досудебного расследования. Лазакович появился на следующий день, тогда же судом ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Лазаковичу объявили подозрение в декабре, его подозревают в растрате имущества в особо крупных размерах, в служебном подлоге и легализации доходов полученных преступным путем.