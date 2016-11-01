Сумские власти до сих пор не заплатили за памятник Голубничему

Об этом сегодня, 24 февраля, на сессии облсовета в своем депутатском запросе сообщил Александр Стрельченко. По его словам, к нему обратилась спортивная общественность города, которая обеспокоена тем, что харьковский скульптор имеет намерение вернуть скульптуру, прообразом которого был наш знаменитый ходок Владимир Голубничий. Свой запрос он направил мэру города Александру Лысенко.
Сегодня, 24 февраля, из манежа СумГУ забрали памятник Олимпийцу, прообразом которого стал сумской легкоатлет Владимир Голубничий....
15 декабря в Киеве в НСК «Олимпийский» состоялась традиционная церемония «Спортивное созвездие-2016», которую проводит Министерство молодежи и спорта Украины....
Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка провел встречу с председателем отделения НОК в Сумской области, призером Олимпийских игр Еленой Петровой....
Заместитель президента Федерации легкой атлетики Сумской области Алексей Сердюченко информирует о состоянии здоровья двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего, который на...
29 октября двукратного Олимпийского чемпиона Владимира Голубничего госпитализировали с инсультом....