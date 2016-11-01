Сумские власти до сих пор не заплатили за памятник Голубничему Сумской горсовет не оплатил работу харьковского скульптора Эльданиза Гурбанова, который в прошлом году изготовил памятник «Олимпиец», который был установлен возле манежа СумГУ к 80-летие Владимира Голубничего.

Об этом сегодня, 24 февраля, на сессии облсовета в своем депутатском запросе сообщил Александр Стрельченко. По его словам, к нему обратилась спортивная общественность города, которая обеспокоена тем, что харьковский скульптор имеет намерение вернуть скульптуру, прообразом которого был наш знаменитый ходок Владимир Голубничий. Свой запрос он направил мэру города Александру Лысенко.