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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:28450

Сумские власти до сих пор не заплатили за памятник Голубничему

Сумской горсовет не оплатил работу харьковского скульптора Эльданиза Гурбанова, который в прошлом году изготовил памятник «Олимпиец», который был установлен возле манежа СумГУ к 80-летие Владимира Голубничего.

Олег Демьяненко

Об этом сегодня, 24 февраля, на сессии облсовета в своем депутатском запросе сообщил Александр Стрельченко. По его словам, к нему обратилась спортивная общественность города, которая обеспокоена тем, что харьковский скульптор имеет намерение вернуть скульптуру, прообразом которого был наш знаменитый ходок Владимир Голубничий. Свой запрос он направил мэру города Александру Лысенко.

Общество Владимир Голубничий Памятник Голубничему
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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