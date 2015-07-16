Молодая мама из Сум нуждается в помощи У 27-летней Марины Мартыненко острый миелоцитозний лейкоз.

Болеть она начала в начале Нового года. Женщину после Рождества с сильным кровотечением доставили в больницу. Позже у нее диагностировали рак крови. Проще говоря, Марина умирает от белокровия, потому что ее кровь не сворачивается и покидает тело. Чтобы Марина жила, ей нужен тромбоконцентрат из донорской крови. Купить самостоятельно дорогостоящие препараты женщина не в состоянии, ведь сама воспитывает 9-летнего сына с ДЦП, пише СпецКор.

Для того, чтобы Марина получала тромбоконцентрат бесплатно, нужно много бесплатных доноров плазмы. Ее стоимость будет перечислена на тромбоконцентрат. Сдавать плазму нужно в Сумском областном центре службы крови на СОЦСК для Мартыненко Марины.

Служба крови работает в будние дни с 7.00 до 20.00, чтобы успеть сдать плазму, нужно прийти к 18.40. В субботу - с 7.00 до 16.00. Чтобы сдать плазму, нужно в течение двух дней не употреблять алкоголь в течение трех - аспирин и анальгетики, накануне не есть жирной, молочной пищи, яиц, орехов, копченостей.

Деньги можно перечислить на карту 5168 7555 3134 9641 - Цапенко Екатерина Владимировна (сестра Марины).