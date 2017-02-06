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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела девятиэтажка

Во время ликвидации пожара в многоквартирном доме сумские пожарные одного человека спасли и семь эвакуировали.

24 февраля в 8:48 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в 9-этажном жилом доме на проспекте Курском в г. Сумы. На место происшествия были направлены дежурные караулы 3-й и 1-й государственных пожарно-спасательных частей и автолестница группы специальной пожарной техники.

Через 5 минут пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент пламенем были охвачены мебель, хозяйственные вещи, бытовая техника однокомнатного помещения на втором этаже многоквартирного дома. Во всем подъезде образовалось сильное задымление, поэтому пожарным пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. С 6-го этажа спасатели вынесли пожилую женщину, которая не могла самостоятельно покинуть свое жилье. Для защиты органов дыхания ей предоставили специальный аппарат. С верхних этажей была проведена эвакуация на улицу 7 человек (4 мужчин, 3 женщин).

Тушение очагов горения в горящем доме происходило из подъезда и с улицы через окно. Пожар удалось локализовать в 9:30, а ликвидировать - в 10:37 и не допустить дальнейшего распространения огня на соседние квартиры. Всего к тушению были привлечены 17 человек личного состава и 5 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара уничтожена мебель, хозяйственные вещи, бытовую технику. Пламенем повреждены холодильник, газовую плиту, кухонную мебель. Причина пожара выясняется.

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Право Пожар
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