Сумчане просят спасти Дворец культуры Видеоролик с мольбой о спасении Дворца культуры ООО «Маш-сервис» сняли его преподаватели и юные воспитанники.

На сегодняшний день в одном из самых больших Дворцов культуры города работают 23 творческих коллектива, а это около 1000 человек, которые уже с 1 июня 2017 года могут оказаться на улице.

Дети, которые прославили наш город на «Майдансе», проекте «Голос країни. Діти» и занимали почетные места в разных странах мира, просят сохранить их второй дом – Дворец культуры бывшего завода Фрунзе (Сумского НПО).