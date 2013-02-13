Сумчане просят спасти Дворец культуры

На сегодняшний день в одном из самых больших Дворцов культуры города работают 23 творческих коллектива, а это около 1000 человек, которые уже с 1 июня 2017 года могут оказаться на улице.
Дети, которые прославили наш город на «Майдансе», проекте «Голос країни. Діти» и занимали почетные места в разных странах мира, просят сохранить их второй дом – Дворец культуры бывшего завода Фрунзе (Сумского НПО).
Сегодня, 25 марта, ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» выплачивает всем категориям работающих остаток заработной платы за январь. Ранее сотрудникам...
За 9 дней до выборов один из избирательных участков в городе Сумы до сих пор остается закрытым.... 1
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