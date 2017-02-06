Пограничники обнаружили в поезде медпрепараты Сегодня, 24 февраля, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда обнаружили медицинские препараты, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва - Хмельницкий» пограничный наряд обнаружил медицинский препарат «Rusvisc». Указанное средство в количестве 10 упаковок было спрятано в мусорке со стороны нерабочего тамбура. Обнаруженные медицинские препараты изъяты работниками таможни в установленном порядке, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.