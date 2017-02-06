Пограничники обнаружили в поезде медпрепараты

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва - Хмельницкий» пограничный наряд обнаружил медицинский препарат «Rusvisc». Указанное средство в количестве 10 упаковок было спрятано в мусорке со стороны нерабочего тамбура.
Обнаруженные медицинские препараты изъяты работниками таможни в установленном порядке, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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