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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:41195

Пограничники обнаружили в поезде медпрепараты

Сегодня, 24 февраля, в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» пограничники Сумского отряда обнаружили медицинские препараты, которые перемещались через границу с сокрытием от контроля.

Во время проверки одного из пассажирских вагонов поезда сообщением «Москва - Хмельницкий» пограничный наряд обнаружил медицинский препарат «Rusvisc». Указанное средство в количестве 10 упаковок было спрятано в мусорке со стороны нерабочего тамбура.

Обнаруженные медицинские препараты изъяты работниками таможни в установленном порядке, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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