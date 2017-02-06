Шосткинец обокрал свою мать и ее подругу Пытаясь найти деньги на спиртное, 29-летний шосткинец похитил из дома матери две швейные машинки, одна из которых принадлежала ее подруге.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Шостки. Заявительница рассказала, что отдала на хранение своей подруге швейную машинку, а когда захотела ее забрать - оказалось, что та исчезла. На указанный адрес выехали сотрудники полиции.

Как выяснили правоохранители, из дома пропали две швейные машинки, принадлежавшие владелицы дома и ее подруге. В содеянном правоохранители заподозрили сына хозяйки жилья. Мужчину нашли и опросили.

Подозреваемому 29 лет, он живет вместе с матерью. Пользуясь отсутствия матери дома, молодой человек сначала вынес и продал её машинку, а в следующий раз такая же «судьба» постигла и технику ее подруги.

Сейчас мужчина раскаивается в содеянном, оправдывая свой поступок влечением к спиртному. Правоохранители нашли, изъяли и вернули похищенные вещи обладательницам. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.