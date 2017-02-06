Шосткинец обокрал свою мать и ее подругу

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 41-летняя жительница Шостки. Заявительница рассказала, что отдала на хранение своей подруге швейную машинку, а когда захотела ее забрать - оказалось, что та исчезла. На указанный адрес выехали сотрудники полиции.
Как выяснили правоохранители, из дома пропали две швейные машинки, принадлежавшие владелицы дома и ее подруге. В содеянном правоохранители заподозрили сына хозяйки жилья. Мужчину нашли и опросили.
Подозреваемому 29 лет, он живет вместе с матерью. Пользуясь отсутствия матери дома, молодой человек сначала вынес и продал её машинку, а в следующий раз такая же «судьба» постигла и технику ее подруги.
Сейчас мужчина раскаивается в содеянном, оправдывая свой поступок влечением к спиртному. Правоохранители нашли, изъяли и вернули похищенные вещи обладательницам. В отношении подозреваемого открыли уголовное производство по признакам ч. 1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
По подозрению в совершении кражи сотрудники полиции открыли два уголовных производства в отношении двух конотопчанок....
Помог установить личность вора металлоизделий владелец обворованного предприятия. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, похитивший более 70 килограммов черного металла....
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении жителя Липоповодолинского района за совершение кражи. Находясь на поминках, злоумышленник украл из кармана куртки...
Сначала «добычей» ранее неоднократно судимого за имущественные преступления мужчины стали два велосипеда, потом он потихоньку вынес из усадьбы старушки стиральную...
Недавно освободившись из мест лишения свободы, 43-летний мужчина вторично совершил кражу имущества у своего 69-летнего отца....