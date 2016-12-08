Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5676

В Сумах покажут картины, которые можно и нужно трогать руками

В понедельник, 27 февраля, в 13.00 Конгресс-центр СумГУ представляет проект ART-platform - экспозицию картин для слепых и незрячих.

На выставке «ARTouch» посетители увидят работу киевского художника С.Поноченюка «Созерцание счастья» и ее деревянной копии для тактильного восприятия в аудиосопровождении и картины сумской молодой художницы Теи Джобава. Месседж от организаторов – «Социальный проект создан для поиска новых возможностей в искусстве людям с проблемами зрения. Картины, которые можно «созерцать» на ощупь - это интересно для всех».

Выставка будет действовать до 1 марта 2017 года.

Досуг Выставка
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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