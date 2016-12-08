В Сумах покажут картины, которые можно и нужно трогать руками

На выставке «ARTouch» посетители увидят работу киевского художника С.Поноченюка «Созерцание счастья» и ее деревянной копии для тактильного восприятия в аудиосопровождении и картины сумской молодой художницы Теи Джобава. Месседж от организаторов – «Социальный проект создан для поиска новых возможностей в искусстве людям с проблемами зрения. Картины, которые можно «созерцать» на ощупь - это интересно для всех».
Выставка будет действовать до 1 марта 2017 года.
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