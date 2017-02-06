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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30261

Глава Сумской ОГА отчитался за 2016 год

За принятие отчета главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко о выполнении Программы экономического и социального развития, областного бюджета и делегированных областным советом полномочий в 2016 году проголосовали 46 депутата облсовета.

«В течение 2016 года в области продолжались системные реформы во всех сферах жизнедеятельности Сумщины. Несмотря на события, которые происходили в стране и наложили свой отпечаток на жизнедеятельность региона, в области обеспечено уменьшение негативных проявлений и замедление темпов экономического спада, а также достигнуто конкретных позитивных результатов социально-экономического развития», - подчеркнул Николай Клочко в своем выступлении.

Глава Сумской ОГА подробно остановился на анализе основных экономических и социальных показателей, назвав среди крупнейших достижений показатели отрасли агропромышленного развития, образования объединенных территориальных общин, привлечения инвестиций в область, превысив отведенное регламентом время в три раза.

В завершение своей речи Николай Клочко выразил надежду на дальнейшее конструктивное и плодотворное сотрудничество облгосадминистрации и депутатов областного совета, направленную на социально-экономическое развитие Сумщины.

Против его отчета голосовали депутаты от фракции «ВО «Батьківщина», особенно рьяно выступал с критикой уволенный два месяца назад с должности главы облсовета Семен Салатенко. Он сначала требовал отменить рассмотрение вопроса из-за того, что не успел подготовиться с вопросами, хотя год назад требовал такого отчета, как только вступил в свою должность.

Политика Николай Клочко
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