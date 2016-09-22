На Сумщине стали меньше печь хлеба Главное управление статистики в Сумской области сообщает: в производстве пищевых продуктов и напитков в январе 2017 года индекс промышленной продукции составил 89,0% по сравнению с январем 2016 года.

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го наблюдалось снижение выпуска хлеба и хлебобулочных изделий на 15,2%, мяса крупного рогатого скота - на 12,7%, пряников и изделий подобных - на 11,5%, масла сливочного - на 7,4%. Наряду с этим увеличились объемы производства печенья сладкого и вафель в 2,1 раза, муки - на 29,2%, мяса свиней - на 28,2%, сыров сычужных и плавленых - на 3,2%.