На Сумщине стали меньше печь хлеба

В январе 2017 года по сравнению с январем 2016-го наблюдалось снижение выпуска хлеба и хлебобулочных изделий на 15,2%, мяса крупного рогатого скота - на 12,7%, пряников и изделий подобных - на 11,5%, масла сливочного - на 7,4%. Наряду с этим увеличились объемы производства печенья сладкого и вафель в 2,1 раза, муки - на 29,2%, мяса свиней - на 28,2%, сыров сычужных и плавленых - на 3,2%.
Специалисты Главного управления статистики в Сумской области проанализировали состояние рынка труда Сум в 2016 году....
В ноябре 2016 года индекс потребительских цен (ИПЦ) по области составил 101,9%, по Украине - 101,8%, сообщают в Главном Управлении...
В сентябре 2016 года средняя номинальная заработная плата штатного работника составила 4467 грн....
Главное управление статистики в Сумской области посчитало производство валовой продукции сельского хозяйства в январе-октябре 2016 года....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает: в январе-августе 2016 г. в центрах занятости области статус безработного получили 16,8 тыс....