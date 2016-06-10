Сумы лишились памятника Голубничему Сегодня, 24 февраля, из манежа СумГУ забрали памятник Олимпийцу, прообразом которого стал сумской легкоатлет Владимир Голубничий.

Напомним, памятник установили возле манежа в июне прошлого года к 80-летию двукратного Олимпийского чемпиона, лучшего скорохода ХХ столетия Владимира Голубничего. Однако харьковскому скульптору Эльданизу Гурбанову, который известен Сумчанам по своим работам – Сумчанка (Дама с зонтиком), Гусар, Михаил Лушпа и др. -

с тех пор горсовет, который был заказчиком выполнения работ, так и не заплатил за работу. Хотя для памятника выделили ногу снесенного в 2014 году бронзового памятника Ленину.

Сегодня под руководством бывшего главного архитектора Сум Владимира Быкова памятник вынесли из манеж, погрузили и увезли в Харьков.

- Ни одного гарантий письма от городских властей по оплате мы так и не получили, хотя сделали заказ в очень сокращенные сроки – буквально недели за три в три смены, - сообщил Владимир Быков. – К нам обратился тогда мэр Александр Лысенко, начальник управления молодежи и спорта Дмитрий Лантушенко и президент федерации легкой атлетики Сумщины Подлесный с просьбой. Приезжади в мастерскую, смотрели, оценивали. А теперь прошло уже 9 месяцев, никаких денег нет, хотя мэр расписывал наши обращения на директора инфраструктуры Яременко, на начальника управления архитектуры Кривцова, - те ничего не делают. Мне уже не удобно перед харьковскими скульпторами.

- Какую сумму вам должны?

- 250 тысяч гривен. Такая работа в таки сроки должна стоить намного больше, но они пошли на это, так как с Сумами работают не первый год.