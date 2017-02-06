Житель Сумщины зарубил соседа топором Решить многолетний конфликт с соседом 58-летний житель Серединабудского района взялся с помощью топора. Около десяти ударов он нанес топором по голове односельчанину, от которых тот скончался.

Как выяснили в ходе дознания сотрудники полиции Серединобуды, в тот вечер до 59-летнего жителя района пришел в гости его 58-летний односельчанин, с которым у владельца дома в течение последних семи лет время от времени возникали различные конфликтные ситуации. Встреча соседей не обошлось без употребления алкоголя. Но вместо мирной беседы между ними за несколько часов вспыхнул новый конфликт, который перерос в драку.

«В результате владелец усадьбы схватил топор и стал наносить им удары по голове своему приятелю по рюмке, - комментирует развитие событий начальник Серединобудском отделения полиции Александр Романовский. - Как впоследствии установили специалисты-судмедэксперты, он нанес потерпевшему около десяти ударов по голове. Даже после таких травм пострадавшему достало сил пройти более полусотни метров в направлении своего дома. Лишь на следующий день труп мужчины нашли его односельчане».

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ведется досудебное следствие в уголовном производстве, открытого по признакам ч.1 ст. 115 Криминального кодекса Украины «Умышленное убийство». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.