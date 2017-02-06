На Сумщине школьник инсценировал разбойное нападение, чтобы рассчитаться с долгами Чтобы рассчитаться с приятелями, старшеклассник одной из школ Белополья похитил ювелирные украшения родителей, после чего вызвал полицию и придумал историю о якобы совершенном на его дом разбойном нападении. Но просчитался. Теперь ему самому грозит реальная уголовная ответственность.

В полицию охраны днем поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов на территории райцентра. Сотрудников полиции, незамедлительно прибылвших на место происшествия, встретил сын хозяев дома, 16-ти летний ученик одиннадцатого класса местной школы. Юноша сообщил правоохранителям, что в то время, когда он находился дома один, неизвестный ему мужчина проник на территорию домохозяйства, а потом даже зашел в дом. Затем угрозами заставил его показать, где в доме родители хранят деньги и ювелирные изделия из драгоценных металлов, завладел ими и быстро скрылся с места преступления.

От полицейских и старшеклассник, и его родители требовали как можно быстрее найти наглого разбойника и привлечь его к ответственности. По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого начались оперативно-розыскные мероприятия.

«На поиск неизвестного злоумышленника задействовали едва ли не весь оперативный состав районного отделения полиции, - говорит начальник Белопольского отделения полиции Игорь Пузиков, - приехали даже полицейские из областного центра и кинолог со служебно-розыскной собакой. Но в ходе проведения следственных действий у нас появились сомнения, а было ли на самом деле разбойное нападение? Пообщавшись со школьником, все время путавшегося в показаниях, было решено проверить все им сказанное на полиграфе. Исследования на приборе подтвердило, что юноша говорит неправду».

В дальнейшем выяснилось, что парень украл у родителей ювелирные изделия и, пытаясь избежать разоблачения, придумал историю в лучших детективных традициях. Похищенное он спрятал дома, чтобы потом продать и отдать долг друзьям. Начатое уголовное производство по статье «Разбой» полицейские закрыли, а открыли по ст.384 Уголовного кодекса Украины «Заведомо ложное показание по совершению тяжкого или особо тяжкого преступления». Посему парню-фантазеру, согласно уголовного законодательства, может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.