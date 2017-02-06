В центре Ромен полицейские разоблачили подпольный зал игровых автоматов

Сотрудники Роменского отдела полиции получили информацию о функционировании в центре города подпольного игорного заведения. Правоохранители выехали по указанному адресу. Во время осмотра помещения они обнаружили компьютерную технику и флеш-накопители. Две работницы заведения сразу отказались от любых объяснений. Полицейские не исключают, что данное оборудование использовалось для предоставления игорных услуг. Поэтому начали проверку.

«Сотрудники полиции изъяли семь флеш-накопителей и всю имеющуюся компьютерную технику, которую направили на экспертизу и по заключению которой будет принято соответствующее решение, - комментирует Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции. - По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом)».

Если будет доказано, что владельцы заведения занимались противоправной деятельностью, согласно с действующим законодательством име грозит наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.