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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:08145

В центре Ромен полицейские разоблачили подпольный зал игровых автоматов

Сотрудники полиции во время отработки в помещении одноэтажного дома обнаружили компьютерную технику, которая вероятно используется для осуществления азартных игр. Все изъятое следователи направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство.

Сотрудники Роменского отдела полиции получили информацию о функционировании в центре города подпольного игорного заведения. Правоохранители выехали по указанному адресу. Во время осмотра помещения они обнаружили компьютерную технику и флеш-накопители. Две работницы заведения сразу отказались от любых объяснений. Полицейские не исключают, что данное оборудование использовалось для предоставления игорных услуг. Поэтому начали проверку.

«Сотрудники полиции изъяли семь флеш-накопителей и всю имеющуюся компьютерную технику, которую направили на экспертизу и по заключению которой будет принято соответствующее решение, - комментирует Юлия Загамула, начальник Роменского отдела полиции. - По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (занятие игорным бизнесом)».

Если будет доказано, что владельцы заведения занимались противоправной деятельностью, согласно с действующим законодательством име грозит наказание в виде штрафа от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игорного оборудования, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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