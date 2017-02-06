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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54142

Сумчане наживались на краже автомобильных колпаков

Патрульные задержали мужчин, которые занимались кражами автомобильных колпаков.

22 февраля, в полночь, экипаж патрульных получил сообщение о краже автомобильных колпаков на улице Ахтырской. По информации, оттуда выехал автомобиль ВАЗ-21110, в котором находятся похищенные предметы. Через несколько минут указанный автомобиль патрульные обнаружили на перекрестке улиц Харьковская - Прокофьева.

В машине находилось 5 мужчин. Во время проверки документов и осмотра транспортного средства стражи порядка заметили один колпак, лежавший под ногами пассажиров.

Полицейские попросили водителя открыть багажное отделение, где обнаружили еще 11 автомобильных колпаков. Водитель и пассажиры путались в собственных показаниях.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

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