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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02138

Сумчане получили заслуженные награды

Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского облсовета глава облгосадминистрации Николай Клочко вручил сумчанам государственные награды за высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие Сумщины.

Орденом «За заслуги» награжден преподаватель Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского Владимир Евтушенко. Почетное звание «Заслуженный художник Украины» получил Николай Сиробаба, «Заслуженный работник культуры Украины» - преподаватель Сумской музыкальной школы №2 Леонид Островский, «Заслуженный врач Украины» - заведующий кафедрой мединститута СумГУ Александр Потапов, «Заслуженный работник физической культуры и спорта» - преподаватель ДЮСШ Владимир Гордиенко.

Общество Государственные награды
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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