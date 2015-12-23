Сумчане получили заслуженные награды Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского облсовета глава облгосадминистрации Николай Клочко вручил сумчанам государственные награды за высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие Сумщины.

Орденом «За заслуги» награжден преподаватель Сумского высшего училища искусств и культуры им. Д. С. Бортнянского Владимир Евтушенко. Почетное звание «Заслуженный художник Украины» получил Николай Сиробаба, «Заслуженный работник культуры Украины» - преподаватель Сумской музыкальной школы №2 Леонид Островский, «Заслуженный врач Украины» - заведующий кафедрой мединститута СумГУ Александр Потапов, «Заслуженный работник физической культуры и спорта» - преподаватель ДЮСШ Владимир Гордиенко.