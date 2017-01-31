Главного сумского дорожника оштрафовали за коррупционные действия

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. По принципиальной позиции прокуратуры Сумской области директор коммунального предприятия Сумского городского совета признан виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией, чиновник заплатит 3400 грн штрафа.
Установлено и доказано в суде, что руководитель коммунального предприятия в нарушение ст. 28 Закона Украины «О предотвращении коррупции» не сообщил непосредственному руководителю о наличии у него реального конфликта интересов при установлении надбавок своему зятю и дочери.
По данному факту в прошлом году было составлено 2 административных протокола о правонарушениях, связанных с коррупцией, по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 КУоАП и направлено их в суд.
Напоминаем, что в отношении указанного лица продолжается также рассмотрение протоколов об аренде элитного внедорожника, который он заключил со своей женой от имени предприятия. Месячная стоимость аренды стоила 10 400 грн, не считая расходов, связанных со страхованием имущества и оплатой расходов, связанных с ремонтом, эксплуатацией, заменой запчастей и т.п.
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