Транспортный конкурс: член комитета обвинил активиста в нападении

«Фарс какой-то. Один из членов конкурсной комиссии по определению перевозчиков взял документы и начал подниматься на другой этаж. За ним проследовали журналисты, я, а также активисты. Между 6 и 7 этажом оказались брошенные документы. Сейчас полиция удерживает общественного активиста Евгения Кузьмичева из-за того, что член конкурсной комиссии обвиняет его в том, что якобы он напал на члена комиссии, чего никто не видел», - написал на своей странице в фейсбуке траснпортный эксперт Александр Мироненко.
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