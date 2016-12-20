Транспортный конкурс: член комитета обвинил активиста в нападении Сегодня, 24 февраля, в стенах Сумского горсовета продолжаются страсти вокруг транспортного конкурса.

«Фарс какой-то. Один из членов конкурсной комиссии по определению перевозчиков взял документы и начал подниматься на другой этаж. За ним проследовали журналисты, я, а также активисты. Между 6 и 7 этажом оказались брошенные документы. Сейчас полиция удерживает общественного активиста Евгения Кузьмичева из-за того, что член конкурсной комиссии обвиняет его в том, что якобы он напал на члена комиссии, чего никто не видел», - написал на своей странице в фейсбуке траснпортный эксперт Александр Мироненко.