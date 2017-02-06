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Сегодня 19:5074

Альбина Галенко нуждается в помощи

Болеть в наше трудное время очень и очень недешево. А если приходится рассчитывать только на пенсию, получить шанс на выздоровление очень сложно.

Лысенко Андрей Никитович обращается к неравнодушным людям:

«Прошу помочь в беде, которая пришла в нашу семью. Моей дочери - Галенко Альбине Андреевне диагностировали онкозаболевание (диагноз: заболевание сигмовидной кишки ст.IV с проростом). 

Дочь рано овдовела и осталась с двумя детьми, которые тоже имеют серьезные проблемы со здоровьем. Мне 75 лет и, в силу своего возраста, справиться с нагрянувшей проблемой очень сложно – все финансовые возможности исчерпаны и есть только пенсия.  Буду благодарен людям, которые смогут помочь пройти через испытание, данное нашей семье и поддержат финансово, ведь лечение дочери стоит очень больших денег.»

Помощь на лечение следует перечислять на карту Приватбанка 5168 7573 1826 1676 на имя Лысенко А.Н.

 
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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