Транспортный конкурс: документы будут хранить в леопардовом пакете до понедельника

"Активисты и представители конкурсной комисии по определению перевозчиков договорились разместить документы по конкурсу в сейфе и опечатать его до утра понедельника. По ходу запечатают вот в таком пакетике", - написал общественный активист Александр Мироненко в фейсбуке и позже добавил:
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