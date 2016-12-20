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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:177

Транспортный конкурс: документы будут хранить в леопардовом пакете до понедельника

Эпопея с проведением транспортного конкурса в Сумах на сегодня подошла к концу.

"Активисты и представители конкурсной комисии по определению перевозчиков договорились разместить документы по конкурсу в сейфе и опечатать его до утра понедельника. По ходу запечатают вот в таком пакетике", - написал общественный активист Александр Мироненко в фейсбуке и позже добавил:

 
"Транспортный конкурс в Сумах продолжается. Я на 7 этаже здания мэрии. Все, уже точно решили, что вот этот леопардовый пакетик достоин документов перевозчиков. Сейчас ищут скотч и сейф, в котором можно будет запечатать документы до понедельника".
Общество Транспортный конкурс
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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