Транспортный конкурс: документы будут хранить в леопардовом пакете до понедельника Эпопея с проведением транспортного конкурса в Сумах на сегодня подошла к концу.

"Активисты и представители конкурсной комисии по определению перевозчиков договорились разместить документы по конкурсу в сейфе и опечатать его до утра понедельника. По ходу запечатают вот в таком пакетике", - написал общественный активист Александр Мироненко в фейсбуке и позже добавил:

"Транспортный конкурс в Сумах продолжается. Я на 7 этаже здания мэрии. Все, уже точно решили, что вот этот леопардовый пакетик достоин документов перевозчиков. Сейчас ищут скотч и сейф, в котором можно будет запечатать документы до понедельника".