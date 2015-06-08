На Сумщине спасатели подняли из 10-метрового колодца пенсионерку 24 февраля в 15:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в колодец упала женщина.

ЧП произошло на ул. Лебединской в г. Лебедин. Звонил случайный прохожий, который услышал на улице шум из колодца. Он подбежал и увидел внутри женщину, которая находилась в воде и едва держалась за ведро.

Через две минуты на место вызова прибыло отделение дежурного караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части. В 10-метровый колодец спустили лейтенанта службы гражданской защиты Тараса Ивченко. Он обвязал женщину, которая находилась без сознания, страховочным ремнем, который прицепил к себе. После этого другие спасатели вместе с местными жителями подняли их наверх.

На место прибыла бригада экстренной медицинской помощи, которая доставила пострадавшую 1948 г.р. в больницу. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение Лебединской центральной районной больницы.

К спасательной операции привлекались 7 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.