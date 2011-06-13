В Сумах автомобиль провалился в незакрытый люк

Об этом у себя в фейсбуке написала жительница Сумского района Яна Гаранжа.
«Уважаемый господин Лысенко, когда вы уже нажретесь? И начнете что-то делать в родном городе??? Мой муж только что (24 февраля 2017 в 19-05) не доехал до меня 3 метра (районная больница на Химгородке) и попал в такой вот колодец. Там, должно быть, когда-то был люк, и вместо него положили две дощечки, как это спасет от попадания туда автомобиля????? Хочется, конечно, матом выразить свое сейчас впечатление, но лучше при личной встрече... Правильно вам дали в том году награду (ровно год назад) «Вредитель года»!» - написала Яна Гаранжа.
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