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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:0862

В Сумах автомобиль провалился в незакрытый люк

24 февраля вечером на Химгородке автомобиль попал колесом в незакрытый люк на неосвещенном участке дороге.

Об этом у себя в фейсбуке написала жительница Сумского района Яна Гаранжа.

«Уважаемый господин Лысенко, когда вы уже нажретесь? И начнете что-то делать в родном городе??? Мой муж только что (24 февраля 2017 в 19-05) не доехал до меня 3 метра (районная больница на Химгородке) и попал в такой вот колодец. Там, должно быть, когда-то был люк, и вместо него положили две дощечки, как это спасет от попадания туда автомобиля????? Хочется, конечно, матом выразить свое сейчас впечатление, но лучше при личной встрече... Правильно вам дали в том году награду (ровно год назад) «Вредитель года»!» - написала Яна Гаранжа.

Право Люк
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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