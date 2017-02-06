Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:191

Сумского подрывника взяли под стражу

Мужчину, который 23 февраля взорвал банкомат в Сумах и ранил полицейского, взяли под стражу.

Такую меру определил Заречный районный суд города Сумы, сообщает UA:СУМИ.

Старший следователь Главного управления Нацполиции в Сумской области Сергей Приходченко, привел такие аргументы, прося суд взять Андрея Полевого под стражу: «Подозреваемый был задержан на месте преступления, и он пытался бежать, применял при этом огнестрельное оружие против полицейских. Считаю, что находясь на свободе, он может также совершить попытки к бегству. Поскольку за совершение указанных преступлений максимальная ответственность, если будет доказана его вина, возможное наказание пожизненным лишением свободы».

Подозреваемый, в свою очередь, просил, чтобы его отпустили под залог: «Мое мнение, что можно внести залог. Родственники могут внести залог, я не собираюсь никуда убегать, у меня дома малолетний сын».

Адвокат подозреваемого Вафа Гусейнова поддержала своего клиента: «Мой подзащитный является героем АТО, он неоднократно получал награды, он не просто где-то в тылу находясь числился в АТО, он непосредственно принимал участие в боевых действиях».

Выслушав стороны, судья по Заречного райсуда г. Сумы Николай Шершак объявил решение: «Избрать Полевому А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога».

Из того, что известно о мужчине - он родился в Крыму, жил в Киеве. Напомним, 23 февраля на Химгородке взорвали банкомат, одного из полицейских подозреваемый, пытаясь убежать, тяжело ранил. Также был ранен сам подрывник.

Право Взрыв банкомата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Раненый грабителем сумской полицейский нуждается в помощи на лечение
23.02.2017 17:38

Раненый грабителем сумской полицейский нуждается в помощи на лечение

Сегодня ночью во время задержания вооружённого преступника сорокалетний сержант полиции охраны Виктор Игнатенко получил ранение в лицо, еще одна пуля...

23.02.2017 15:41

Полиция опубликовала видео с места перестрелки с грабителем банкомата

Полиция Сумщины опубликовала видео места перестрелки и задержания вооруженного злоумышленника, который этой ночью подорвал банкомат в Сумах и тяжело ранил...

23.02.2017 15:20

Взрыватель банкомата, ранивший сумского полицейского, оказался бывшим СБУшником

Об этом на своей старнпце в фейсбуке написала пресс-секретарь управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута...

23.02.2017 10:58

Взрыватель банкомата в Сумах пытался угнать полицейское авто

Правоохранители выясняют обстоятельства ранения полицейского во время задержания разбойника....

Новости

В Сумах взорвали банкомат (обновляется, +видео)
23.02.2017 08:21
Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила своих подписчиков (фоторепортаж)
20.02.2017 14:24
Сумского подрывника взяли под стражу
Сегодня 10:19
В Сумах автомобиль провалился в незакрытый люк
Сегодня 10:08
На Сумщине спасатели подняли из 10-метрового колодца пенсионерку
Сегодня 10:02
Транспортный конкурс: документы будут хранить в леопардовом пакете до понедельника
Вчера 20:17
Альбина Галенко нуждается в помощи
Вчера 19:50
В центре Ромен полицейские разоблачили подпольный зал игровых автоматов
Вчера 18:08
Судимый советник Терещенко будет отвечать за юридическую работу городского управления образования в Глухове
Вчера 18:05
Транспортный конкурс: член комитета обвинил активиста в нападении 1
Вчера 17:52
Главного сумского дорожника оштрафовали за коррупционные действия
Вчера 17:47
На Сумщине школьник инсценировал разбойное нападение, чтобы рассчитаться с долгами
Вчера 17:24
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.