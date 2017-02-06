Сумского подрывника взяли под стражу

Такую меру определил Заречный районный суд города Сумы, сообщает UA:СУМИ.
Старший следователь Главного управления Нацполиции в Сумской области Сергей Приходченко, привел такие аргументы, прося суд взять Андрея Полевого под стражу: «Подозреваемый был задержан на месте преступления, и он пытался бежать, применял при этом огнестрельное оружие против полицейских. Считаю, что находясь на свободе, он может также совершить попытки к бегству. Поскольку за совершение указанных преступлений максимальная ответственность, если будет доказана его вина, возможное наказание пожизненным лишением свободы».
Подозреваемый, в свою очередь, просил, чтобы его отпустили под залог: «Мое мнение, что можно внести залог. Родственники могут внести залог, я не собираюсь никуда убегать, у меня дома малолетний сын».
Адвокат подозреваемого Вафа Гусейнова поддержала своего клиента: «Мой подзащитный является героем АТО, он неоднократно получал награды, он не просто где-то в тылу находясь числился в АТО, он непосредственно принимал участие в боевых действиях».
Выслушав стороны, судья по Заречного райсуда г. Сумы Николай Шершак объявил решение: «Избрать Полевому А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога».
Из того, что известно о мужчине - он родился в Крыму, жил в Киеве. Напомним, 23 февраля на Химгородке взорвали банкомат, одного из полицейских подозреваемый, пытаясь убежать, тяжело ранил. Также был ранен сам подрывник.
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