Очередной автомобиль-«призрак» обнаружили полицейские на Сумщине

Так, в городе Шостка, на улице Свободы, инспекторы дорожного надзора сектора превенции Шосткинского отдела полиции остановили автомобиль марки «Форд-Мондео». За рулем находился 41-летний местный житель. Во время проверки документов по базам данных правоохранители установили, что номер кузова не соответствует записи в регистрационных документах. Кроме того, были обнаружены явные признаки подделки в свидетельстве о регистрации.

На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа полиции местного отдела. В настоящее время проводится проверка, сообщает Отдела коммуникации полиции Сумской области.