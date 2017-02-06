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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03240

Очередной автомобиль-«призрак» обнаружили полицейские на Сумщине

В городе Шостка инспектора дорожного надзора обнаружили иномарку, документы на право пользования которой вызвали сомнения. Сейчас данное транспортное средство поставлено на штрафплощадку местного отдела полиции для дальнейшей проверки.

Так, в городе Шостка, на улице Свободы, инспекторы дорожного надзора сектора превенции Шосткинского отдела полиции остановили автомобиль марки «Форд-Мондео». За рулем находился 41-летний местный житель. Во время проверки документов по базам данных правоохранители установили, что номер кузова не соответствует записи в регистрационных документах. Кроме того, были обнаружены явные признаки подделки в свидетельстве о регистрации.
На место происшествия сразу была вызвана следственно-оперативная группа полиции местного отдела. В настоящее время проводится проверка, сообщает Отдела коммуникации полиции Сумской области.

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