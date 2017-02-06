На Масленицу сумские спасатели устроили праздник безопасности 25 февраля в сумском городском парке имени Кожедуба состоялись культурно-развлекательные мероприятия, посвященные Масленице.

Присоединилась к проводам зимы и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, устроив для посетителей праздник безопасной жизни. Его организаторами выступили Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности в области и региональное отделение Всеукраинского общественного детского движения «Школа безопасности».

Спасатели совместно с волонтерами из медицинского института СумГУ, участниками «Школы безопасности», членами общественной организации «Клуб активного відпочинку «Відчайдухи» рассказывали и показывали, как действовать в тех или иных чрезвычайных ситуациях. В частности, граждане узнали методы и попытались оказать домедицинскую помощь условному пострадавшему.

У интерактивной выставке консультационного пункта спасателей также находился пожарный автомобиль. Каждый желающий мог попасть внутрь, одеть спасательную форму и почувствовать себя в роли настоящего пожарного. Особый восторг это вызвало у детей. Они имели возможность воспользоваться разнообразным специальным снаряжением, которое помогает спасателям резать металл, защищать органы дыхания.

Для лучшего усвоения услышанного и увиденного информации организаторы раздали присутствующим достопримечательности на тему безопасности жизнедеятельности.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям заботится также и об обеспечении своей деятельности в перспективе. Поэтому все желающие могли взять презентационные открытки учебных заведений, которые готовят будущих спасателей и других специалистов системы Службы спасения.