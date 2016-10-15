На Сумщине в доме учительнице младших классов варили самогон Во время проведения работы по выявлению фактов изготовления и хранения самодельной водки у местных жителей и жителей Бурынского района, сотрудники полиции наведались домой к 28-летней местной жительнице и 40-летней жительнице района, у которых правоохранители обнаружили и изъяли самогонные аппараты.

Их владелицы не отрицали, что иногда занимаются самогоноварением, однако уверяли, что исключительно для собственных нужд, а не для продажи, но нашлись односельчане, которые подтвердили, что и на реализацию.

Пожаловались неравнодушные жители одного из сел района и на 70-летнюю пенсионерку, в доме которой, где она живет вместе с дочерью, которая работает учительницей младших классов, во время санкционированного обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 13 литров самогона, 120 литров самогонной закваски и самогонный аппарат. К тому же, бабушку застали именно во время самогоноварения, но давать какие-либо пояснения правоохранителям пожилая женщина отказалась.

«Закваску, самогон и все аппараты для его изготовления правоохранители изъяли, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - А все нарушители за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства будут привлечены к административной ответственности по ст. 176 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает наказание в виде уплаты немалого штрафа».

Чтобы побороть это негативное явление, так как большинство преступлений и правонарушений совершаются именно в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники полиции продолжают обращаться к гражданам с просьбой сообщать о владельцах так называемых «самогонных точек», которые не только ставят под угрозу жизнь людей, но и провоцируют на противоправные поступки. Все неравнодушные могут сообщить о таких нарушителях, позвонив на линию «102» или, обратившись к участковому офицеру полиции по месту жительства. Анонимность гарантируют, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.