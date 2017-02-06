На Сумщине на взятке в 12 тысяч задержан инспектор пограничной службы

Информацию о противоправной деятельности получили и задокументировали пограничники внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду. Задержали офицера в рамках уголовного производства, начатого по сообщению пограничников по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК.
Задержали его с поличным - при получении неправомерной выгоды в размере 12 тыс. гривен за содействие в противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через государственную границу товаров народного потребления вне установленных пунктов пропуска, сообщает госпогранслужба.
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