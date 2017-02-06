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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на взятке в 12 тысяч задержан инспектор пограничной службы

26 февраля сотрудниками внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы совместно с военной прокуратурой и сотрудниками Национальной полиции был задержан старший инспектор пограничной службы Сумского пограничного отряда в звании «старший лейтенант».

Информацию о противоправной деятельности получили и задокументировали пограничники внутренней и собственной безопасности по Сумскому пограничному отряду. Задержали офицера в рамках уголовного производства, начатого по сообщению пограничников по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК.

Задержали его с поличным - при получении неправомерной выгоды в размере 12 тыс. гривен за содействие в противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через государственную границу товаров народного потребления вне установленных пунктов пропуска, сообщает госпогранслужба.

Право Взятка Пограничники
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