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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:15386

Сумские евродворы уже требуют ремонта

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение заняться ремонтом двух евродворов.

Об этом зашла речь сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- У нас есть два адреса – это Лушпы, 50 и Харьковская, 48 – обратите внимание на то, что там было или разрытие, или там люк украли, - обратился мэр к начальнику горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову. – Нужно выехать на эти объекты, обратить на них внимание и исправить ситуацию. Это там, где мы делали евродворы. Сейчас снег сошел, и теперь все это стало видно.

Общество Евродворы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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