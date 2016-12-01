Сумские евродворы уже требуют ремонта

Об этом зашла речь сегодня, 27 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.
- У нас есть два адреса – это Лушпы, 50 и Харьковская, 48 – обратите внимание на то, что там было или разрытие, или там люк украли, - обратился мэр к начальнику горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову. – Нужно выехать на эти объекты, обратить на них внимание и исправить ситуацию. Это там, где мы делали евродворы. Сейчас снег сошел, и теперь все это стало видно.
Анализируя ситуацию, которая сложилась в городе относительно прозрачного использования средств территориальной громады, активисты все больше и больше находят факты непрозрачного...