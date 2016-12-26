Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1220 (за предыдущую неделю - 1170) заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 134 (146), из них раскрыты – 65 (47), а именно 9 фактов телесных повреждений, 1 разбойное нападение, 1 ограбление, 12 краж, 2 угона, 3 факта мошенничества, 4 факт хулиганства, 19 фактов незаконного оборота наркотиков и 5 фактов незаконного обращения с оружием.

Также за прошлую неделю составлено 250 (247) протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 11, курение в общественных местах – 102, нарушение антиалкогольного законодательства – 63, насилие в семье – 3, самогоноварение – 20.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1674 (1605) вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 265 (295) админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 9 (7). По линии общественной безопасности составлено 121 (125) административных материалов: нарушение благоустройства – 2, мелкие кражи – 1, за мелкое хулиганство – 7, курение в запрещенных местах – 33, нарушение антиалкогольного законодательства – 63, заведомо неправдивый вызов - 9. По горячим следам раскрыто 13 преступлений.