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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:56154

В Сумах падчерица избила своего отчима

«Приезжайте как можно скорее», - такое сообщение получил экипаж патрульных с улицы Расковой.

Пока мать ходила в магазин, ее 39-летняя дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения со своим отчимом. Взяв в руки кухонную доску, женщина начала бить ею мужчину по лицу. От ударов доской, которая сломалась на две части, гражданин получил многочисленные телесные повреждения лица.

Через несколько минут в дом зашла мать. Увидев эту ситуацию, она позвонила в полицию. В это время ее дочь пошла на улицу, где ее и задержали стражи порядка, которые оперативно прибыли на вызов.

Каретой скорой мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы. Нарушительницу закона патрульные доставили в отделение полиции.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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