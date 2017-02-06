В Сумах падчерица избила своего отчима «Приезжайте как можно скорее», - такое сообщение получил экипаж патрульных с улицы Расковой.

Пока мать ходила в магазин, ее 39-летняя дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения со своим отчимом. Взяв в руки кухонную доску, женщина начала бить ею мужчину по лицу. От ударов доской, которая сломалась на две части, гражданин получил многочисленные телесные повреждения лица.

Через несколько минут в дом зашла мать. Увидев эту ситуацию, она позвонила в полицию. В это время ее дочь пошла на улицу, где ее и задержали стражи порядка, которые оперативно прибыли на вызов.

Каретой скорой мужчину госпитализировали в нейрохирургическое отделение больницы. Нарушительницу закона патрульные доставили в отделение полиции.