Светофор возле «Лавины» остается Городские власти продолжают борьбу за лестницу напротив ТРЦ «Лавина».

Как стало известно от начальника горуправления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталия Шилова, светофор в этом месте остается. Об этом он сообщил сегодня, 27 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Во исполнение вашего поручения мы направили письмо в полицию о целесообразности установки светофора напротив «Лавины» на пр. Лушпы и получили ответ, - доложил он. – Полиция считает, что светофор там нужен и целесообразен.

- В таком случае нужно работать с «Сумбудом», - обратился мэр Сум Александр Лысенко к своему первому заму Владимиру Войтенко. – Вы видите, сейчас все растаяло, теперь там грязь, подойти не возможно. Нужно делать лестницу, как можно быстрее.

Напомним, ради того, чтобы избавиться от смертельной остановки напротив ТРЦ «Лавина» городские власти готовы были вообще убрать в этом месте пешеходный переход и светофорный объект, добиваясь при этом строительства лестницы на спуске к переходу.