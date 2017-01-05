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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29131

В Сумах СБУ ликвидировала незаконный канал телефонной связи, контролируемый из России

Неконтролируемый канал международной телефонной связи, которым отдаленно руководили из России, ликвидировала в Сумах Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией.

Четверо сумчан через Интернет с помощью IP-телефонии получали российский трафик в обход международных центров коммутации. Затем трафик обрабатывался специализированным программно-аппаратным телекоммуникационным комплексом и под видом местных телефонных разговоров направлялся в сети украинских операторов мобильной связи. Таким образом, осуществлялась телефонная связь, в том числе и с абонентами, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса.

Средства на аренду помещений, а также вознаграждение за свою незаконную деятельность злоумышленники получали в виде электронных переводов от российской фирмы.

Во время обысков в офисах и местах проживания злоумышленников правоохранители изъяли компьютерную технику, «сим-банк», беспроводные модемы и полторы сотни карточек украинских операторов сотовой связи. Общая стоимость изъятого оборудования составляет более полумиллиона гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в сеть электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по установлению всех причастных к противоправной деятельности. Также изучается возможная связь злоумышленников с российскими спецслужбами, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право СБУ
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