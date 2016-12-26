В Сумах никак не возобновится транспортный конкурс

По состоянию на 10:50 мэр Александр Лысенко заседает за закрытыми дверями с замглавы комитета Сергеем Яковенко.
Документы перевозчиков, которые должен оценить комитет, по-прежнему находятся в кабинете секретной части в мэрии.
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил журналистам, что с датой, временем и местом продолжения транспортного конкурса в мэрии определятся сегодня...
Эпопея с проведением транспортного конкурса в Сумах на сегодня подошла к концу....
Сегодня, 24 февраля, в стенах Сумского горсовета продолжаются страсти вокруг транспортного конкурса.... 1
«Перевозчики решили проводить конкурс...» – заявил сегодня, 24 февраля, в Сумском горсовете начальник правового управления Олег Чайченко.... 1
Сегодня, 26 декабря, постановлением Заречного районного суда города Сумы были признаны противоправными и отменены решения исполкома Сумского горсовета, касающиеся организации...