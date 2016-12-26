В Сумах никак не возобновится транспортный конкурс Конкурсный комитет в Сумах так и не смог объявить результаты транспортного конкурса в 10:00 понедельника.

По состоянию на 10:50 мэр Александр Лысенко заседает за закрытыми дверями с замглавы комитета Сергеем Яковенко. Документы перевозчиков, которые должен оценить комитет, по-прежнему находятся в кабинете секретной части в мэрии.