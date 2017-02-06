На Сумщине пограничники обнаружили пустой УАЗик

Реализуя заранее полученную оперативными сотрудниками Госпогранслужбы информацию о возможной противоправной деятельности, группа реагирования от отдела «Середина-Буда» на направлении между украинским населенным пунктом Гаврилова Слобода и российским Горожанка обнаружила следы подъезда к госгранице автомобилем повышенной проходимости и признаки нарушения границы в пешем порядке одним человеком.
Немедленно организовав поисковые действия, правоохранители неподалеку обнаружили автомобиль УАЗ без номерных знаков и без водителя.
Сейчас автомобиль в установленном порядке передан работникам Национальной полиции. Стражи границы проводят мероприятия по установлению круга лиц, причастных к противоправной деятельности, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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