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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3332

Сумские пограничники задержали «Рено»

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники изъяли Renault Logan.

25 февраля в пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки Renault Logan российской регистрации, за рулем которого въезжал в Украину гражданин Молдовы. При осуществлении полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничники обнаружили несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.

На водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП. Транспортное средство 2007 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших соответствующих проверок, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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