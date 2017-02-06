Сумские пограничники задержали «Рено»

25 февраля в пункт пропуска «Бачевск» прибыл автомобиль марки Renault Logan российской регистрации, за рулем которого въезжал в Украину гражданин Молдовы. При осуществлении полной идентификации номеров агрегатов автомобиля пограничники обнаружили несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.
На водителя составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП. Транспортное средство 2007 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали компетентным правоохранительным органам для проведения дальнейших соответствующих проверок, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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