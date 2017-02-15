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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38147

Сумские пограничники изъяли полуприцеп

В пункте пропуска «Екатериновка» обнаружили полуприцеп к грузовому автомобилю с уничтоженным номером.

26 февраля на погранично-таможенный контроль в пункт пропуска «Екатериновка» на въезд в Украину прибыл грузовой автомобиль марки Volvo польской регистрации. Управлял транспортным средством наш соотечественник.

Во время проведения полной идентификации номеров узлов и агрегатов грузовика пограничный наряд обнаружил признаки возможного уничтожения идентификационного номера рамы полуприцепа.

Автомобиль установленным порядком передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок. Также в компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деяния, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

Право
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