В Шостке задержали офисного вора Пользуясь невнимательностью сотрудников государственных учреждений, 19-летний житель города Прилуки Черниговской области, заходил в незамкнутые служебные кабинеты и похищал оттуда оставленные без присмотра вещи.

На линию «102» поступило сообщение, что в одном из медицинских учреждений Шостки задержан подозреваемый в краже парень. На место сразу были направлены следственно-оперативная группа и группы быстрого реагирования Шосткинского отдела полиции.

Как выяснили правоохранители, юноша ходил по отделению и предлагал персоналу и пациентам купить у него бижутерию, которую сам он рекламировал как «ювелирные изделия из медицинского золота». Зайдя в пустую незапертую ординаторскую, злоумышленник вытащил из сумки доктора кошелек с деньгами и банковскими карточками. Однако выйти незамеченным из отделения не сумел - его заподозрила в краже работница заведения и удерживала его в помещении до приезда полицейских.

«Задержанному 19 лет, он житель города Прилуки Черниговской области, - комментирует начальник Шосткинского отдела полиции Виктор Гузей. - В Шостку приехал со своими знакомыми, чтобы продать товар, имеющийся у него для реализации».

Как оказалось, это не единственная кража подозреваемого. За несколько дней до задержания он таким же образом похитил из другого госучреждения мобильный телефон.

Сейчас все украденные вещи уже изъяты и возвращены владельцам. В отношении молодого человека открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.