Конотопчане сдали в полицию найденные боевые патроны

К участковому офицеру полиции обратился 50-летний житель Конотопа, сообщивший, что хочет добровольно выдать полиции только что найденные им патроны. Мужчина рассказал: возвращаясь домой, заметил жестяную банку, стоявшую на тротуаре. Когда же ее открыл, то увидел там 42 патрона к малокалиберному оружию.
В этот же день в полицию пакет с боеприпасами принес и 37-летний местный житель. Осмотрев который, правоохранители обнаружили патроны калибра 5,45 мм в количестве 29 штук. Мужчина пояснил, что нашел пакет вблизи гаражного помещения неподалеку от своего места проживания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
«Сейчас все изъятое направлено на экспертное исследование, а по указанным фактам следователи полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), в рамках которых выясняются источник происхождения найденных боеприпасов, - говорит начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Что касается граждан, в данном случае принесших и добровольно сдавших в полицию запрещенные предметы, то согласно ч.3 этой же статьи, они освобождаются от уголовной ответственности. Я еще раз напоминаю жителям региона, хранение оружия - холодного или огнестрельного, взрывчатки и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, карается лишением свободы на срок от 3-х до 7-ми лет».
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