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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:47644

Сумское НПО предлагает городу купить дворец культуры по дешевке

Ситуацию с возможным закрытием дворца культуры ООО «Маш-сервис» прокомменатироал генеральный директор ПАО «Сумское НПО» Алексей Цымбал.

«Уже длительное время Сумское НПО ведет переговоры с городской властью о дальнейшей судьбе ряда объектов, которые являются собственностью нашего предприятия. Среди них и Дворец культуры, находящийся в ведомстве дочернего ООО «Маш-Сервис».

Дворец культуры – это значимый объект социальной инфраструктуры с богатой историей и выдающимися достижениями его воспитанников. ДК – достояние не только предприятия, но и города Сумы в целом. Но в то же время надо признать, что для СНПО это заведомо убыточный актив. Объединению в сотни раз дешевле арендовать подобного рода заведение для проведения каких-либо корпоративных мероприятий, нежели содержать собственное. В условиях кризиса, нехватки заказов и, следовательно, оборотных средств данная проблема ощущается особенно остро.  

В связи с этим мы в очередной раз обратились к местным властям с предложением приобрести Дворец культуры за минимальную плату. Надеемся, что в ближайшее время вопрос будущего ДК будет решен положительно. В противном случае данный актив придется законсервировать до лучших времен. Сейчас же наша главная задача – чтобы полноценно работало само предприятие», – говорит Алексей Цымбал.

Общество ДК Фрунзе
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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