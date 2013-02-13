Сумское НПО предлагает городу купить дворец культуры по дешевке

«Уже длительное время Сумское НПО ведет переговоры с городской властью о дальнейшей судьбе ряда объектов, которые являются собственностью нашего предприятия. Среди них и Дворец культуры, находящийся в ведомстве дочернего ООО «Маш-Сервис».
Дворец культуры – это значимый объект социальной инфраструктуры с богатой историей и выдающимися достижениями его воспитанников. ДК – достояние не только предприятия, но и города Сумы в целом. Но в то же время надо признать, что для СНПО это заведомо убыточный актив. Объединению в сотни раз дешевле арендовать подобного рода заведение для проведения каких-либо корпоративных мероприятий, нежели содержать собственное. В условиях кризиса, нехватки заказов и, следовательно, оборотных средств данная проблема ощущается особенно остро.
В связи с этим мы в очередной раз обратились к местным властям с предложением приобрести Дворец культуры за минимальную плату. Надеемся, что в ближайшее время вопрос будущего ДК будет решен положительно. В противном случае данный актив придется законсервировать до лучших времен. Сейчас же наша главная задача – чтобы полноценно работало само предприятие», – говорит Алексей Цымбал.
Видеоролик с мольбой о спасении Дворца культуры ООО «Маш-сервис» сняли его преподаватели и юные воспитанники....
Сегодня, 25 марта, ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» выплачивает всем категориям работающих остаток заработной платы за январь. Ранее сотрудникам...
За 9 дней до выборов один из избирательных участков в городе Сумы до сих пор остается закрытым.... 1
ПАО «СНПО им. Фрунзе» хочет передать ДК на баланс городу.... 3
С 7 февраля всем руководителям детских кружков Дворца культуры им. объявили о том, что их всех увольняют.... 83