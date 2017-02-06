В Сумах ночью не будет воды

Остановка насосной станции вызвана необходимостью осуществить ремонт задвижки диаметром 400 мм в насосной станции второго подъема и выполнить замену задвижки диаметром 100 мм в распределительной камере Ново-Оболонского водозабора.
Водозабор не будет работать с 22:00 (27 февраля) до 5:00 (28 февраля). В это время воды не будет у жителей Роменского и Кировского микрорайонов. Под отключение попадают также дома центральной части города по ул. Петропавловская, а также Тимирязевки, сообщает пресс-служба КП «Горводоканал».
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