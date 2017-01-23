Ахтырский «Нефтяник» проиграл лидеру второй лиги

Ахтырский «Нефтяник» встречался с местным «Кремнем». Единственный точный удар в матче нанес Лисовой, которой после скидки с углового Козлова замкнул дальнюю штангу. Все попытки ахтырчан сравнять счет ни к чему не привели, равно как и «Кремня» забить второй гол в этом матче.
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