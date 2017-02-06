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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:54306

На Сумщине 9-летняя школьница повесилась после кражи в супермаркете

На Сумщине третьеклассница не выдержала стыда и повесилась из-за кражи из супермаркета.

С того света ее вернули родители и медики - ребенок в реанимации и понемногу приходит в себя, говорится в сюжете ТСН. Сознание вернулось к 9-летней Софии после трехдневной комы. Как оказалась в реанимации - девочка не помнит. Молчат об этом и родители. Они нашли тело ребенка в ванной и от шока, не сразу заметили полотенце на шее. «Я зашел, а она стоит, прислонена к стеночке. Говорю, а чего ты молчишь», - рассказал отец Игорь Яцун.

Он вместе с женой Светланой и реанимировал ребенка. В больницу девочку доставили в крайне тяжелом состоянии. «На данный момент состояние ребенка стабильное, тяжелое, поэтому находится еще в нашем отделении», - пояснил врач-анестезиолог Сумской областной детской больницы Александр Лобанов.

Родители рассказывают, что днем им позвонила знакомая и рассказала, что двое детей забрали в полицию. Те, мол, украли в супермаркете игрушки. Охранники заметили это на камерах наблюдения, а затем увидели детей возле магазина, которые щеголяли игрушками. Всего дети вынесли два десятка наборов на сумму более 500 гривен. Полиция, прибывшая на вызов, связалась с родителями детей. «Чтобы не было широкой огласки, потому что сам город небольшой, все друг друга знают. Для того, чтобы это событие не стало для детей травматическим в психологическом плане», - пояснил заместитель руководителя Бурынского отдела полиции Станислав Зиневич.

Правозащитники же считают, что именно посещение полицейского участка могло напугать детей.

«Должны все-таки были правоохранители на месте дождаться родителей с тем, чтобы на детей не создавать излишнее давление», - считает адвокат Наталья Лебединец.

Врач-психиатр Елена Балинская говорит, что кража, признание в содеянном, разговор с полицией и осуждение родителей - все пережитое за один день стало мегастрессом для ребенка: «В этой ситуации, безусловно, не ругать ребенка - невозможно. А сам воспитательный момент нужно отложить. Только потом ребенку надо рассказать, что это юридически незаконно, что это аморально».

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