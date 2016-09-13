На Сумщине запретят ездить многотонным грузовикам

В связи со значительными деформациями дорожного покрытия и с целью сохранения его от дальнейшего разрушения при весеннем переувлажнении верхних слоев земляного полотна в период с 1 марта по 15 апреля 2017 года, вводится ограничение движения транспортных средств, других самоходных машин и механизмов, автомобильными дорогами общего пользования Сумской области с осевой нагрузкой более 7 т - на дорогах государственного значения (национальных, региональных, территориальных) и с осевой нагрузкой более 5 т - на всей сети автомобильных дорог местного значения (областных, районных), сообщает пресс-служба САД в Сумской области.
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