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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:10354

На Сумщине власти хотят, чтоб дороги строили те, кто их разрушает

С 1 марта ограничено движение крупногабаритного транспорта по автодорогам области.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время аппаратного совещания отметил необходимость тщательного контроля за соблюдением установленных ограничений.

«Не легковой транспорт, не «скорая помощь», не мусоровозы, а именно крупногабаритный транспорт разбивает наши дороги, - подчеркнул Николай Клочко. - Когда обращаешься к предпринимателям, строителям, представителям агрохолдингов, чтобы помогли с ремонтом дорог, нас не слышат. Игнорируют они и наши инструкции, чтобы автомобиль весил не более 40 тонн. Я понимаю, что у нас много олигархов, особенно в агросекторе. Но мы, как чиновники, должны делать свою работу. Поэтому я подчеркиваю, что нарушители должны отвечать в рамках действующего законодательства».

Первый заместитель главы областного совета Анатолий Ричкаль предложил Николаю Клочко создать совместную областную комиссию, которая бы осуществляла контроль за движением крупногабаритного транспорта по всем основным направлениям автомобильного движения в области. По итогам мониторинга целесообразно было бы делать отчеты по количеству админпротоколов и средств, полученных от штрафных санкций.

Напоминаем, в связи со значительными деформациями дорожного покрытия и с целью сохранения его от дальнейшего разрушения при весеннем переувлажнении верхних слоев земляного полотна в период с 1 марта по 15 апреля 2017 года вводится ограничение движения транспортных средств, других самоходных машин и механизмов, автомобильными дорогами общего пользования Сумской области с осевой нагрузкой более 7 тс - на дорогах государственного значения (национальных, региональных, территориальных) и с осевой нагрузкой более 5 тс - на всей сети автомобильных дорог местного значения (областных, районных).

Общество Дороги
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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