В Сумах неизвестно, когда продолжится транспортный конкурс Мэр Сум Александр Лысенко сообщил журналистам, что с датой, временем и местом продолжения транспортного конкурса в мэрии определятся сегодня до вечера или завтра.

Об этом сообщают активисты, ожидавшие результатов заседания у мэра.

«Сегодня не будем проводить 100%, потому что будем общаться с нашей юридической службой. И также глава и секретарь конкурсной комиссии должны определиться, когда будем проводить», - рассказал мэр Сум. - В сегодняшней ситуации есть очень много лиц, которые хотят, чтобы этот конкурс не прошел».

По его мнению, процессами координируют люди, которые не могут стать победителями транспортного конкурса.

Напомним, предыдущее заседание конкурсного комитета состоялось 24 февраля. Оно закончилось тем, что секретарь комитета взял документы перевозчиков и покинул помещение, где проводилось заседание. Спустя несколько минут документы были обнаружены журналистами и представителями общественности брошенными на лестничном пролете между 6-м и 7-м этажом Сумского горсовета.