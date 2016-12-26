В Сумах неизвестно, когда продолжится транспортный конкурс

Об этом сообщают активисты, ожидавшие результатов заседания у мэра.
«Сегодня не будем проводить 100%, потому что будем общаться с нашей юридической службой. И также глава и секретарь конкурсной комиссии должны определиться, когда будем проводить», - рассказал мэр Сум. - В сегодняшней ситуации есть очень много лиц, которые хотят, чтобы этот конкурс не прошел».
По его мнению, процессами координируют люди, которые не могут стать победителями транспортного конкурса.
Напомним, предыдущее заседание конкурсного комитета состоялось 24 февраля. Оно закончилось тем, что секретарь комитета взял документы перевозчиков и покинул помещение, где проводилось заседание. Спустя несколько минут документы были обнаружены журналистами и представителями общественности брошенными на лестничном пролете между 6-м и 7-м этажом Сумского горсовета.
Конкурсный комитет в Сумах так и не смог объявить результаты транспортного конкурса в 10:00 понедельника....
Эпопея с проведением транспортного конкурса в Сумах на сегодня подошла к концу....
Сегодня, 24 февраля, в стенах Сумского горсовета продолжаются страсти вокруг транспортного конкурса.... 1
«Перевозчики решили проводить конкурс...» – заявил сегодня, 24 февраля, в Сумском горсовете начальник правового управления Олег Чайченко.... 1
Сегодня, 26 декабря, постановлением Заречного районного суда города Сумы были признаны противоправными и отменены решения исполкома Сумского горсовета, касающиеся организации...