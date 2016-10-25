Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой

Смерть наступила от пулевого ранения в голову и грудь. Погибший 1992 года рождения. О дате и времени захоронения Артура Абрамитова будет сообщено отдельно, сообщает информпортал Сумского горсовета.
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