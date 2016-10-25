Еще один сумчанин погиб под Авдеевкой 26 февраля в районе промзоны Авдеевки погиб боец 15-го отдельного мотопехотного батальона «Сумы» Артур Абрамитов.

Смерть наступила от пулевого ранения в голову и грудь. Погибший 1992 года рождения. О дате и времени захоронения Артура Абрамитова будет сообщено отдельно, сообщает информпортал Сумского горсовета.