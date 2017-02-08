На Сумщине завлекают в громады будущим ремонтом дорог Ремонт дорог на условиях софинансирования значительно повысит шансы объединенных громад улучшить их качество.

Об этом заявил во время аппаратного совещания глава облгосадминистрации Николай Клочко.

Как доложил начальник отдела инфраструктуры облгосадминистрации Владимир Дудченко, Сумской облгосадминистрацией совместно со Службой автомобильных дорог в Сумской области проводится работа по привлечению дополнительных средств из госбюджета Украины на условиях софинансирования для проведения среднего текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения, проходящих в пределах обединенных территориальных громад Сумской области.

«Схема софинансирования имеет следующий вид: 90% средства государственного бюджета, 10% средства бюджетов ОТГ. Ориентировочный объем дополнительных средств государственного бюджета на ремонт дорог составляет 90 млн гривен, - отметил Владимир Дудченко. - По состоянию на 27 февраля уже поступили предложения от глав ОТГ Сумской области и громад, которые планируют объединяться на сумму 7,6 миллиона гривен. Кроме этого, Глуховская райгосадминистрация и отдельные сельские советы Глуховского района планируют выделение средств местных бюджетов в объеме 2,25 млн гривен».

По словам начальника службы автомобильных дорог в Сумской области Анатолия Романюка, в 2017 году запланированный объем финансирования дорог местного значения за счет государственного бюджета определен на уровне 20,5 миллиона гривен. Из указанной суммы 4,7 миллиона гривен будет направлено на ремонт дорог по местным советам, которые профинансировали ремонт дорог в 2016 году, а обязательства службы автодорог по договорам софинансирования из-за недостатка средств были перенесены на 2017 год. На сегодня территориальными общинами направлены предложения ремонта дорог на сумму более 30 миллионов гривен.

Николай Клочко поручил своему первому заму Александру Марченко и Владимиру Дудченко в течение недели провести работу с главами райгосадминистраций о предоставлении предложений по перечню дорог, которые можно отремонтировать путем софинансирования с учетом подъезда к ОТГ.