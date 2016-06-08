Сумщина не сумела выполнить план по призывникам

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации первый заместитель главы ОГА Александр Марченко. По словам временно исполняющего обязанности начальника управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации Михаила Криворотенко, в IV квартале 2016 года область выполнила плановые показатели на 91,4% и заняла 8-ое место среди других областей.
Лучшими по выполнению планового задания за IV квартале 2016 года стали Шосткинский район - 183%, Великописаревский район - 108%, Краснопольский район - 106%, Сумской район - 104%, Белопольский район - 100%, Лебединский район - 100%. Среди городов областного значения лидерами призывной кампании является Глухов - 214%, Конотоп - 203%, Ромны - 133%, Лебедин - 100%.
Хуже всех справились с выполнением плановых показателей Липоводолинский район - 14%, Ахтырский район - 25%, Ямпольский район - 23%.
«Всего за 2016 Сумская область заняла 13-ое место (79,2%), что для пограничной области является приемлемым показателем. В 2017 году продолжена работа в этом направлении. Результативность призывной кампании зависит от материального стимула и информационно-разъяснительной работы», - подытожил Михаил Криворотенко.
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